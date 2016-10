Am achten Spieltag der Fußball-Bezirksliga verhalfen die Vierlindener Kicker Hamborn 07 zur alleinigen Tabellenführung in der Gruppe 5, indem sie Verfolger VfB Bottrop schlugen.

Ein Woche später kann die DJK morgen vom nächsten Duell der Löwen profitieren, wenn Hamborn den VfB zum Spitzenspiel empfängt.

Hamborn 07 – VfB Bottrop

Wo die Hamborner am Sonntag um 23.45 Uhr sitzen werden, ist klar: Vor dem Fernseher, um sich im WDR bei „Zeiglers wunderbarer Welt des Fußballs“ den Bericht über ihren Auswärtsauftritt bei Olympia Bocholt anzusehen. Das täten sie am liebsten mit dem Glücksgefühl des neunten Sieges in Folge, mit dem die Löwen den bis vor einer Woche noch punktgleichen VfB schon um sechs Zähler abhängen würden. „Erstmal wartet aber ein ganz harter Brocken“, weiß Trainer Dietmar Schacht, der noch einmal auf André Meier (Rot) verzichten muss, um die Stärke des Gegners. „Bottrop hat bislang eine hervorragende Saison abgeliefert. Jeder Spieler muss sein ganzes Potenzial abrufen, um die Punkte zu halten.“

DJK Vierlinden – 1.FC Bocholt II

Vierlinden kann bei drei Zählern Rückstand auf 07 der lachende Dritte des Top-Duells am Holtkamp sein. „Egal, wer dort die Punkte verliert, es wird gut für uns sein“, weiß Almir Duric um die Chance, die eigene Position weiter ausbauen zu können. Und der Trainer ist zuversichtlich, dass dies gegen seinen Ex-Verein gelingen wird. „Wir haben in den letzten drei Spielen 16:3 Tore geholt, zwei der Gegentore waren Elfmeter. Wir müssen einfach weiter so gut unsere Hausaufgaben machen.“ Peter Pfeifer ist im Urlaub, Mehmet Yilmaz, Mert Kilic und Keeper Alper Bahcekapili kehren zurück. Sandro Janssen bleibt aber vorerst im Kasten.

Sterkrade 06/07 – SV Genc Osman

Ilyas Basol weiß, dass sich sein Team in Oberhausen regelmäßig schwer tut. Das will der Coach in Sterkrade ändern und durch einem Sieg mit 06/07 gleichziehen. „Wenn wir diszipliniert unser Spiel aufziehen, hat es jedes Team gegen uns schwer“, sagt der Coach. „Ich hoffe, dass wir nach unserem Sieg gegen RWS jetzt mal eine Serie starten. Sonst ist der Zug ins obere Drittel bald abgefahren.“ Yalcin Alkurt und Samed Basol sind nach abgesessener Sperre wieder dabei.

Meiderich 06/95 – TuS Mündelheim

Der 15. empfängt den um einen Punkt schlechteren 16. zum Keller-Derby – da zählt für beide Seiten nur ein Sieg. Dass dieser den Meiderichern im achten Spiel vor einer Woche erstmals gelang, ist für Ralf Gemmer „erstmal das Wichtigste“, so der Coach. „Hätten wir uns schon eher belohnt, müssten wir schon zwölf Punkte auf dem Konto haben. Jetzt wissen wir, wie es geht. Und der Druck ist erstmal weg.“ Besonders freute Gemmer, dass auch die Einwechslungen beim 6:3 gegen Ebel stachen.

Nun soll „die Maschinerie auch gegen Mündelheim anlaufen“. Bei nur einem Punkt aus den letzten vier Partien will aber auch die TuS die Chance nutzen, am direkten Konkurrenten vorbeizuziehen, zumal Frank Krüll nicht auf einem Abstiegsplatz die Heimpremiere am nächsten Freitag angehen möchte. „Dass Meiderich ausgerechnet vor unserem Spiel den ersten Sieg geholt hat, ist nicht gut für uns“, sagt der Trainer. „Das wird eine ganz schwere Aufgabe, aber wir müssen unbedingt wieder punkten.“ Patrick Loeven (Innenband) und Manuel Lemke (Prellung) fehlen verletzt, dafür kehren Frederic Winters und Dennis Schlee in die Offensive zurück.