Rot Weiss Ahlens sportliche Krise in der Regionalliga West spitzt sich zu. Am Samstag setzte es die achte Niederlage in Serie.

Auch gegen den SC Verl gab es für das Team von Trainer Mircea Onisemiuc nichts zu holen. Im heimischen Wersestadion setzte es vor nur 612 Zuschauern eine vermeidbare 1:2 (1:2)-Niederlage. Diese war einer katastrophalen Anfangsphase geschuldet. Bereits nach 16 Sekunden traf Haralambo Makridis Haralambos Makridis» zum Profil zur Verler Führung. Makridis war es auch, der die Führung in der 15. Minute ausbaute. Hoffnung gab es für die Rot-Weißen, als Max Machtemes Max Machtemes» zum Profil zum Anschluss traf (31.). Trotzt mehrerer guter Möglichkeiten reichte es aber nicht mehr zum Ausgleich.

