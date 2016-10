Nachdem ein Platzsturm das Spiel der SG Wattenscheid 09 beim Bonner SC (2:3) in den Schatten gestellt hatte, tat die folgende Pressekonferenz ihr Übriges.

Zu einer gelungenen Pressekonferenz gehören eigentlich immer zwei Trainer. Der Bonner SC allerdings schloss in diesem Fall den Wattenscheider Trainer Farat Toku aus. "Herr Toku hat sich besonders ausfallend gegen uns geäußert, sodass wir uns entschieden haben, die PK ohne ihn zu führen", betonte ein Sprecher der Gastgeber.

"Wir lassen uns hier nicht beschimpfen, das ist das Übelste. Er sollte sich bei einem Benimm-Kurs anmelden. Er hat noch viel zu lernen", wütete SC-Trainer Daniel Zillken. Der Wattenscheider-Coach soll sich nach einer brenzligen Situation in der ohnehin aufgeladenen Schlussphase "primitiv" gegenüber den Bonnern geäußert haben.

Nachdem Wattenscheider Fans auf den Platz gestürmt waren und eine minutenlange Spielunterbrechung verursachten, in dessen Folge die Polizei einschreiten musste, sollen nach dem Wiederanpfiff Beleidigungen in Richtung Bonner Bank gefallen sein. Grund hierfür, soll laut Zillken eine Verletzungsunterbrechung gewesen sein. "Ein Spieler lag am Boden und meine Spieler haben im Eifer des Gefechts weitergespielt. Das rechtfertigt aber nichts", betonte der Bonner Coach.

Wattenscheid-Trainer Farat Toku war bereit der Pressekonferenz beizuwohnen, wurde allerdings beim Betreten des Presseraums von mehreren Verantwortlichen des Sportclubs aus Bonn zurückgehalten. Seine Präsidentin Gabi Vit entschuldigte sich umgehend für das Verhalten ihres Trainers. "Ich kann nicht beurteilen, was am Seitenrand passiert ist. Wir waren damit beschäftigt, die Fans vom Platzsturm abzuhalten. Die Ordner wehrten sich mit Pfefferspray, so etwas habe ich bisher noch nicht erlebt", berichtete Vit. Zu den vermeintlichen Beleidigungen nahm Vit sofort Stellung."Ich habe mich sofort stellvertretend entschuldigt. Gesprochen habe ich mit Farat bisher noch nicht", erklärte die Vorsitzende.

Für eine Stellungnahme war Farat Toku noch nicht zu erreichen.