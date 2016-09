Trotz der Bundesliga-Talfahrt überzeugt Trainer Markus Weinzierl die Schalke-Spieler. Gegen Mönchengladbach aber muss am Sonntag der erste Sieg her.

Freitagmittag auf Schalke. Trainer Markus Weinzierl hat die Arme verschränkt, den Kragen seiner Trainingsjacke weit hochgezogen und beobachtet die Übungen seiner Profis mit scharfem Blick. Als die Einheit mit einer Trinkpause unterbrochen wird, zappelt plötzlich ein Ball im Netz.

Weinzierl, der vorher das bewegliche Fußballtor kraftvoll an seinen richtigen Platz verschoben hat, schießt ein zweites Mal – und wählt die gefühlvolle Variante. Das richtige Fingerspitzengefühl muss der 41-Jährige auch am Sonntag (17.30 Uhr, live in unserem Ticker) beweisen, wenn Schalke 04 in der Arena auf Borussia Mönchengladbach trifft. Schalke ist nach wie vor Tabellenletzter. Die fünf Saisonpleiten liegen wie Blei auf den Schultern der Profis.

Weinzierl stellt sich der Herkules-Aufgabe Schalke. Für ihn ist nicht nur Mönchengladbach eine besondere Herausforderung, sondern die gesamte Situation. Der Familienvater hat den Schritt vom beschaulichen FC Augsburg zum wuchtigen Kult-Klub gewagt, um mit Schalke ein neues Zeitalter einzuläuten. Der Haken an der Sache: Die Ergebnisse fehlen.

Einblicke in sein Seelenleben aber lässt Weinzierl nicht zu. Während Manager Christian Heidel seine Gedanken offenlegt („Ich hinterfrage von morgens bis abends alles. Ich liege im Bett und hinterfrage: Was passiert hier eigentlich?“), bleibt der Bayer seiner Linie treu. Er sagt, er lese keine Zeitungsartikel, er erkundige sich lediglich ab und zu in der königsblauen Medienabteilung darüber, „was denn so über uns berichtet wird“. Der ehrgeizige Kaderchef ärgert sich selbst am meisten darüber, dass der Punkte-Ertrag nicht stimmt. Wenn er das auch noch schwarz auf weiß vor Augen geführt bekäme, wäre es für ihn doppelt schlimm.

Auf dem Trainingsplatz behält Weinzierl ebenfalls seinen Kurs bei. Klare Ansprache – mal mehr, mal weniger Seelenmassage. In den Spielen lässt er rotieren: Manchmal nimmt er vier Leute raus, manchmal tauscht er nur auf einer Position. „Alle sind gewillt und wollen da unten rauskommen“, sagt Weinzierl über seine Spieler.

Schalke-Trainer Weinzierl: „Es ist höchst intensiv“

Den Spagat zwischen internationaler Bühne und Bundesliga empfindet Weinzierl nicht als anstrengend, aber „als höchst intensiv, weil du alle drei Tage ein Spiel hast“. Dabei herauszufiltern, welches Personal zum jeweiligen Gegner passt, obwohl das eigene Team immer noch nicht eingespielt ist, bezeichnet Weinzierl als „die Kunst“.

Zwischen Kunst und Kraftakt müssen Punkte her. „Ich habe Vertrauen in jeden einzelnen Spieler. Ich habe jedem die Möglichkeit gegeben, zu spielen. Diese Erkenntnisse werden entsprechend ausgewertet“, erklärt der Schalker Cheftrainer. Seine Profis, das ist die wichtigste Erkenntnis nach der unerwarteten Flut von Bundesliga-Rückschlägen, folgen ihrem Vorgesetzten. „Es ist toll, wie der Trainer mit der Situation umgeht“, sagt Spielführer Benedikt Höwedes, der am Sonntag trotz eines Schlags auf den Oberschenkel auflaufen soll.

Höwedes schiebt ein dickes Kompliment nach: „Markus Weinzierl behält die Kontrolle. Er strahlt positive Energie aus. Er vermittelt der Mannschaft den Glauben, dass sie gut ist.“ Offensivmann Alessandro Schöpf ergänzt: „Markus Weinzierl versucht, uns aufzubauen und uns immer wieder zu motivieren.“ Am Sonntag soll es im sechsten Anlauf endlich mit dem ersten Dreier klappen. Weinzierls Kraftakt wäre dann zwar noch lange nicht geschafft, aber mit Rückenwind könnte dann vieles etwas leichter werden.