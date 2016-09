Nach nun zwei Auswärtsspielen in Folge, geht es für den SV Rödinghausen am Samstag mit einem Heimspiel weiter. Am 11. Spieltag gastiert Alemannia Aachen am Wiehen.

Die aktuelle Tabellensituation beider Klubs verspricht genauso wie die Ergebnisse der letzten Woche eine spannende Partie. Aachen gewann das Prestigeduell gegen Essen mit 1:0 und der SVR holte gegen Viktoria Köln und den SC Verl gleich zwei wichtige Siege.

Wenn man sich den Verein Alemannia Aachen, mit diesem Stadion, mit den Fans anguckt, dann gehören die eigentlich nicht in die Regionalliga Alfred Nijhuis

Zum insgesamt fünften Mal kommt es zum Duell zwischen dem SV Rödinghausen und dem ehemaligen Bundesligisten Alemannia Aachen. Die ersten beiden Vergleiche in der Saison 2014/2015 hatten die Kaiserstädter jeweils mit 3:0 für sich entschieden. In der letzten Spielzeit revanchierte sich der SVR mit zwei 1:0-Erfolgen. In diese Saison ist Aachen bisher gut gestartet. Vom 3. bis zum 7. Spieltag ist das Team von Trainer Kilic komplett ungeschlagen und stellt gemeinsam mit der U23 des BVB die beste Abwehr der Liga.

"Wenn man sich den Verein Alemannia Aachen, mit diesem Stadion, mit den Fans anguckt, dann gehören die eigentlich nicht in die Regionalliga. Gerade deshalb freuen wir uns auf das Duell", so Coach Nijhuis. Mit einem Sieg könnte der SVR nach Punkten mit Aachen gleichziehen. Gerade aus den letzten beiden Spielen gegen Viktoria und Verl konnte die Wiehenelf viel Selbstvertrauen mitnehmen und will dies auch gegen Aachen einbringen, um dem Klub aus der Kaiserstadt Paroli zu bieten.

Auch der Trainer des TSV weiß durchaus, was ihn und sein Team am Wiehen erwartet: "Ich habe Rödinghausen beim 2:1 über den FC Viktoria Köln beobachtet. Das war nicht unverdient. Der SVR verfügt über eine junge und dynamische Mannschaft, die spielstark ist - wenn man sie lässt", so Kilic, der personell auf Daniel Hammel und voraussichtlich Joy-Lance Mickels verzichten muss.Beim SVR wird neben Rouven Tünte und Marvin Höner auch Nico Knystock definitiv ausfallen. Der Außenverteidiger leidet unter einer Verletzung im Oberschenkel. Eine Alternative für seine Position könnte Stefan Langemann sein, wobei sich Cheftrainer Nijhuis hier noch nicht festlegen wollte. Für das Spiel am Samstag werden rund 1.500 Zuschauer erwartet.