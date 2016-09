In der kommenden Länderspielreise werden sechs Spieler des VfL Bochum für ihre Nationalmannschaften unterwegs sein.

Arvydas Novikovas (Litauen), Peniel Mlapa (Togo) und Pawel Dawidowicz (Polen) erhielten Einladungen zu den jeweiligen A-Nationalmannschaften, Dominik Wydra (Österreich) für das U21-Auswahlteam, Gökhan Gül (Deutschland) und Vangelis Pavlidis (Griechenland) für die U19. Zudem halten sich die Talentwerk-Youngster Görkem Saglam, Maxim Leitsch und Florian Kraft auf Abruf bereit.

Novikovas muss mit Litauen in der WM-Qualifikationsgruppe F zweimal ran: Am 8. Oktober treffen die Balten zunächst im Glasgower Hampden Park auf Tabellenführer Schottland (Anstoß: 19:45 Uhr), drei Tage später (11.10.) folgt die Partie in der heimischen Hauptstadt Vilnius gegen Tabellenschlusslicht Malta. Anstoß im LFF Stadium ist um 21:45 Uhr.

Sollte Peniel Mlapa die Einladung des togoischen Fußballverbandes annehmen, stünde er vor seiner Länderspielpremiere in einer A-Mannschaft. Der 25-jährige Angreifer, geboren in Togos Hauptstadt Lomé, träfe dann in seiner Geburtsstadt am 4. Oktober auf die Auswahl Ugandas, ehe am selben Ort vier Tage danach (08.10.) die Mannschaft von Mosambik gastiert. Beide Partien sind Freundschaftsspiele. Bislang hat Peniel Mlapa 31 Länderspiele für den DFB absolviert, für die U21 (21 Spiele, 8 Tore) und die U19 (10/1).

Auch Dawidowicz könnte seiner bislang überschaubaren A-Nationalmannschaftskarriere (ein Länderspiel) weitere Spiele hinzufügen. Der Neu-Bochumer wurde von Polens Nationalcoach Adam Nawalka persönlich darüber informiert, dass er für die WM-Qualifikationsspiele gegen Dänemark (08.10.) und Armenien (11.10.) zum vorläufigen Kader gehört. Beide Partien werden je um 20:45 im PGE Nationalstadion in Warschau angepfiffen.

Ernst wird es ebenfalls für Wydra und die österreichische U21 in der Qualifikation zur U21-EURO 2017 in Polen. Die Auswahl von ÖFB-Coach Werner Gregoritsch trifft am 7. Oktober (Anstoß: 15:30 Uhr Ortszeit) in Toftir auf Färöer; bei dieser Partie ist Dominik Wydra aufgrund einer Gelbsperre zum Zuschauen verdammt. Somit könnte er für ein mögliches Finale um den Gruppensieg in der EM-Qualifikationsgruppe 7 zur Verfügung stehen. Bislang liegt Österreich mit 19 Punkten fünf Zähler hinter Deutschland (24); der zweite Platz und die damit verbundene Teilnahme an den Play-Offs in Österreich schon jetzt nicht mehr zu nehmen. Am 11. Oktober geht es in der NV-Arena in St. Pölten gegen die DFB-Auswahl, Anstoß ist um 18 Uhr.

Die deutsche U19 bestreitet in Albanien ihre Erstrundenqualifikation für die U19-EURO 2017 in Georgien. Die Gegner heißen Gibraltar (06.10., 14 Uhr, Austragungsort: Durres), Albanien (08.10., 14 Uhr, Tirana) und Irland (11.10., 14 Uhr, Durres). Mit dabei ist Gül, während sich Saglam, Leitsch und Kraft auf Abruf bereithalten. Gespielt wird die erste Runde in 13 Gruppen á vier Mannschaften. Die Gruppenersten und -zweiten sowie der beste Gruppendritte, für dessen Ermittlung nur die Spiele gegen die beiden Gruppenersten zählen, erreichen die Eliterunde im Frühjahr 2017. Die sieben Gruppensieger der Eliterunde qualifizieren sich für die EM-Endrunde.

Griechenlands U19 bestreitet ihr EM-Qualifikationsturnier erst im November 2016. Von daher stehen aktuell zwei Freundschaftsspiele an, zu denen VfL-Angreifer Pavlidis eingeladen wurde. Am 11. und am 13. Oktober treffen die U19-Hellenen im ungarischen Telki auf die U19 Ungarns.