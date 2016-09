Am 9. Spieltag der Landesliga Niederrhein 2 steht das Topspiel RWO II gegen Rhede an. Der VfL Repelen versucht in Sonsbeck zu punkten.

Nach dem starken Saisonstart des VfL Repelen folgten in der Liga zuletzt zwei bittere Niederlagen. Dennoch fährt das Team von Trainer Sascha Weyen gestärkt und mit viel Rückenwind zum kommenden Auswärtsspiel nach Sonsbeck. Denn nach dem erfolgreichen Weiterkommen im Niederrheinpokal (6:5 n.E. gegen den FC Kray) will man auch beim Tabellenfünften SV Sonsbeck etwas mitnehmen. "Wir wollen in Sonsbeck mindestens einen Punkt holen. Gegen eine gute Sonsbecker Mannschaft brauchen wir sicherlich einen guten Tag, aber nichts ist unmöglich", stellt Weyen klar. Zur Achtelfinal-Auslosung des Niederrheinpokals sagte der Coach folgendes: "Wenn ich sagen würde, dass TuRU Düsseldorf ein Wunschlos ist, wäre das gelogen. Da wir schon so weit gekommen sind, hätten wir uns lieber einen dicken Brocken wie den MSV Duisburg gewünscht. Dennoch freuen wir uns auf die Partie. Auf diesem Niveau ist es natürlich schwer, aber TuRU ist noch eine der wenigen durchaus machbaren Aufgaben", analysiert der 43-Jährige.



Den 9. Spieltag tippt Sascha Weyen (VfL Repelen):

Tipps Heim Gast Experte RS 1. FC Kleve Duisburger SV 1900 3:1 2:1 SV Sonsbeck VfL Repelen 1:1 1:1 FSV Duisburg Sportfr. Niederwenigern 1:1 1:2 ESC Rellinghausen 06 SV Straelen 0:2 0:1 Viktoria Buchholz DJK Arminia Klosterhardt 1:0 2:1 Rot-Weiß Oberhausen II VfL Rhede 2:1 2:2 Spvgg Sterkrade-Nord SF 1930 Königshardt 2:0 1:0 SV Schwafheim PSV Wesel-Lackhausen 3:0 3:1 VfB Speldorf TuS Essen West 81 3:1 4:0

Zur Startseite