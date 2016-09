Rot-Weiss Essen sorgt sich vor dem Spiel gegen den BVB II um Kamil Bednarski.

Der 30-Jährige zog sich im Training am Mittwochvormittag einen Bruch des 4. Mittelhandknochens zu. Ein Einsatz am kommenden Samstag, wenn die U23 des Champions-League-Teilnehmers im Stadion Essen (15.30 Uhr) zu Gast ist, ist zumindest fraglich. "Er will und wird mit der Mannschaft trainieren", sagte RWE-Trainer Sven Demandt gegenüber RS.

Der Offensivspieler konnte das Training zunächst ohne größere Probleme absolvieren, spürte im Anschluss aber Schmerzen in der Hand.

Sein Coach hofft, dass Bednarski gegen die Borussia wieder einsatzbereit ist: "Man hat gesehen, dass er uns in der letzten halben Stunde gegen Aachen geholfen hat." Auf dem Tivoli war der Neuzugang vom SC Wiedenbrück zu seinem ersten Einsatz für Rot-Weiss Essen in der Regionalliga gekommen. Zuvor hatte er im Niederrheinpokal gegen die DJK Twisteden 45 Minuten lang mitwirken können. In der zweiten Runde des Verbandspokals erzielte er einen Treffer selbst und bereitete das Tor von Vojno Jesic zum zwischenzeitlichen 3:0 vor.

Ebenfalls angeschlagen sind Vojno Jesic (Knöchelverletzung) und Frank Löning, den muskuläre Probleme plagen. Dass Demandt weiterhin auf Kevin Grund verzichten muss, ist dagegen sicher. "Kevin ist jemand, der uns weiterhelfen kann. Für ihn und für uns ist das natürlich ärgerlich", bedauert der Ex-Profi den Ausfall des 26-Jährigen. Grund hatte sich bei einem Zusammenprall mit Andreas Ivan im Mannschaftstraining eine Prellung am Oberkörper zugezogen. "Er hat probiert zu laufen, das ging aber noch gar nicht", erklärte Demandt.