Während es für Jens Keller bei Union Berlin sehr gut läuft, steht ein weiterer ehemaliger Schalke-Trainer wohl kurz vor der Entlassung.

Roberto di Matteo, der zwischen Oktober 2014 und Mai 2015 für den FC Schalke 04 verantwortlich war, heuerte erst in diesem Sommer beim Premier-League-Absteiger Aston Villa an. Seine Mission lautete: Rückkehr in die Premier League. Die Realität: Villa liegt in Liga 2 - der Championship - auf Platz 17 und ist abstiegsbedroht.

Der 46-Jährige konnte mit dem traditonsreichen Klub aus Birmingham, der im Sommer rund 60 Millionen Euro in neue Spieler investierte, nur einen Sieg aus neun Spielen einfahren. Dazu kommen sechs Unentschieden. Di Matteo muss laut "Guardian" aus den nächsten beiden Spielen mindestens einen Sieg holen, sonst droht dem Italiener der Rauswurf wegen Erfolgslosigkeit - wie einst auf Schalke.