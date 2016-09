Sechs Spiele in der Regionalliga und eine Partie im Niederrheinpokal hat Rot-Weiß Oberhausen unter der Verantwortung von Trainer Mike Terranova bestritten.

Nur eine Niederlage kassierte RWO in diesem Zeitraum, daher zieht Oberhausens Präsident Hajo Sommers ein zufriedenstellendes Fazit: "Wenn es so weiter läuft, dann passt das. Wir werden nach dem Start zwar sicher nicht mehr um den Aufstieg mitspielen, aber ich denke, die Liga wird noch enger zusammenrücken. Und nach dem Trainerwechsel sind wir in der Spur."

Vor allem mit Blick auf die U23 und die U19, die bisher alle Erwartungen erfüllen. Die U23 führt nach dem Abstieg die Tabelle in der Landesliga Niederrhein an, die U19 ist nach dem Aufstieg in die Junioren-Bundesliga nach sieben Spieltagen trotz eines knackigen Auftaktprogramms über dem Strich. Sommers freut sich: "Mit dieser Bilanz sind wir sehr einverstanden. Die U19 ist nicht auf einem Abstiegsplatz und die U23 kann man sich sehr gut anschauen. Das ist Fußball, wie er sein muss. Wir versuchen dort natürlich auf Platz eins zu bleiben. Wir haben bei der U23 einen kleinen Kader, der für kleines Geld spielt, aber einen großen Zusammenhalt hat."

Wenn die Mannschaft von Trainer Dimitrios Pappas den Aufstieg packen sollte, wäre die ideale Konstellation wieder hergestellt, dass die Regionalliga-Truppe einen Unterbau hat, der nur eine Liga tiefer spielt.

Die Mannschaft von Terranova ist aktuell die Mannschaft, die ihren Zielen durch den schwachen Saisonstart noch etwas hinterherhinkt. Dementsprechend soll am Freitag in Wiedenbrück ein Dreier nachgelegt werden, damit sich die Oberhausener etwas weiter vorarbeiten können. Terranova ist guter Dinge, denn auch er ist mit der bisherigen Bilanz unter seiner Regie zufrieden: "Wattenscheid war sehr schlecht, mit den anderen Leistungen war ich einverstanden. Auch im Pokal, auch zuletzt gegen Sprockhövel. Dort haben wir eine tolle erste Hälfte hingelegt. Und es ist normal, dass man in einer Begegnung auch mal eine schwächere Phase hat. Aber mir hat es gefallen, dass wir nach dem 1:1 die Köpfe oben behalten haben."

Der Lohn war der späte Siegtreffer, der vor dem Auftritt in Wiedenbrück weiteres Selbstvertrauen gegeben haben sollte. Personell kann "Terra" fast aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Sinan Özkara (Mittelfußbruch) und Felix Haas (Knieprobleme) fallen aus. Der Rest des Kaders ist an Bord. Vermutlich auch wieder die junge Viererkette, in der zuletzt Daniel Heber, Kai Nakowitch und Oliver Steurer zusammen mit dem erfahrenen Tim Hermes agierten. Kapitän Benjamin Weigelt blieb nur die Bank. Und das - obwohl er eigentlich fit war. Terranova betont: "Die Jungs haben das sehr gut gemacht und der Weg über die Jugend muss unser Weg sein. Daher gibt es eigentlich keinen Grund etwas zu ändern. Ich gehe davon aus, dass Benny das versteht und den Erfolg der Mannschaft über persönliche Empfindungen stellt."