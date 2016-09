Der SC Verl hat aktuell einen prominenten Trainingsgast.

Christian Müller, der zuletzt für Vasas Budapest in Ungarn aktiv war, hält sich an der Poststraße fit. "Christian hatte im Sommer viel Pech. Budapest hatte ihm mündlich zugesichert, den auslaufenden Vertrag zu verlängern. Am Ende kam es dann doch nicht dazu. Er hat bei der VDV lange mittrainiert. Zuletzt hat er unseren Trainer Andreas Golombek angesprochen, ob es möglich wäre sich unter seiner Leitung fit zu halten. "Golo" hat zugestimmt", berichtet Raimund Bertels, Präsident des SCV.

Müller, der neben 91 Zweitliga-Einsätzen auch 17 Spiele in der 1. Bundesliga vorweisen kann, ist laut Bertels noch kein Thema für einen Vertrag in Verl: "Er hat sich schon zwischendurch bei anderen Vereinen vorgestellt. Christians Ziel ist es in der 2. oder 3. Liga unter zu kommen. Sollte das am Ende nicht klappen, dann würden wir uns natürlich auch gerne mit ihm unterhalten. Aber das Gespräch ist noch weit weg."

Ein neuer Spieler würde den Verlern vielleicht gut zu Gesicht stehen. Denn die letzten Leistungen stellten die Verantwortlichen nicht zufrieden. Verl kassierte in den letzten vier Spielen drei Niederlagen. "Dass wir in Essen und bei Viktoria Köln verlieren, ist nicht überraschend. Aber so ein Spiel wie gegen Rödinghausen müssen wir für uns entscheiden. Jetzt stehen wir gegen Ahlen schon unter Druck. Da sollte ein Sieg her. Denn danach folgen Spiele gegen die Top-Teams aus Mönchengladbach, Aachen und Dortmund", sagt Bertels.