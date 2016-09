Schock für den Landesligisten Arminia Klosterhardt.

Am letzten Sonntag erlitt der Cheftrainer Hans-Günter Bruns einen Herzinfarkt. Er wurde daraufhin sofort operiert. Die Operation verlief gut und dem Coach geht es den Umständen entsprechend gut.

Er wird noch bis zum Anfang der kommenden Woche im Krankenhaus bleiben und anschließend eine etwa dreiwöchige Reha antreten.

Bis zum Abschluss der Reha-Maßnahme, nach der "HGB" wieder ins Trainergeschehen eingreifen wird, wird Co-Trainer Oliver Adler die Mannschaft als Interimstrainer betreuen und auf Punktejagd in der Landesliga gehen.

RS schließt sich den Wünschen an und hofft auf eine schnelle und vollständige Genesung des Ex-Profis. Auch RWO-Präsident Hajo Sommers schließt sich den Genesungswünschen an: "Alles Liebe, schnelle Genesung. Ich drücke die Daumen und die Füße, alles was ich kann, dass er schnell wieder gesund wird."

Mike Terranova, ehemaliger Schützling von Bruns in Oberhausen, konnte sogar schon mit seinem ehemaligen Trainer telefonieren: "Ich habe mit ihm gesprochen, er hat sich schon wieder ganz gut angehört. Ich werde ihn auch die Tage mal besuchen. Ich bin sicher, dass er schnell wieder fit wird."