1509 Zuschauer sahen das Youth-League-Duell zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid. Unter ihnen: Roberto Carlos, Weltmeister von 1998.

Carlos, Vereinslegende der Madrilenen, war Teil einer Delegation der Königlichen, die ihre U19 ins Holzwickeder Montanhydraulik-Stadion begleitete. Und der 1,68 Meter große ehemalige Linksverteidiger war schnell im Fokus der Fans.

Bis zum Anpfiff posierte der Brasilianer geduldig für Selfies mit den größtenteils jungen Fans, die zur aktiven Zeit von Carlos größtenteils noch gar nicht geboren waren. Während der ersten Halbzeit beruhigte sich der Trubel um Carlos dann ein wenig, da auch die Ordner die jungen Fans immer wieder wegschicken konnten.

Spätestens allerdings in der zweiten Halbzeit wurde es um den kleinen, lediglich mit Flatterband abgesperrten VIP-Bereich der Tribüne dann richtig voll. In Scharen versammelten sich junge Fans auf der Tribüne und wollten Carlos vor die Linse bekommen. Die eingesetzten Ordner versuchten die Menge zurückzuhalten, waren aber angesichts der Masse an Fans überfordert. Da die Situation immer unübersichtlicher wurde, ergriff Carlos in der 80. Spielminute die Flucht und verließ die Tribüne über die Laufbahn in Richtung Vereinsheim - gefolgt von einer Traube Fans. Auch weit nach Spielende harrten viele der jungen Zuschauer noch vor dem Gebäude aus und warteten darauf, ob sich der Weltmeister von 1998 nochmal blicken lässt.