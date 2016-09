Im Zentrum des Spiels versuchte Julian Weigl erneut die entscheidenden Impulse zu geben.

Das Duell mit dem großen Real Madrid war die erst zweite Champions-League-Partie in der Karriere des Profis von Borussia Dortmund. Doch mit seinen 21 Jahren lieferte er ebenso wie seine zum Teil noch jüngeren Kollegen eine sehr ansprechende Leistung ab. Der Lohn: ein 2:2 gegen den Titelverteidiger.

Herr Weigl, ist dieser Punkt gegen Real Madrid ein Grund zur Freude?

Wir können mit unserer Leistung zufrieden sein. Wir haben mutig gespielt, den Ball an uns gerissen und versucht, uns Torchancen herauszuspielen. Wir sind dann aber trotzdem zweimal in Rückstand geraten, was gegen so ein Team wie Madrid natürlich tödlich sein kann. Aber wir sind immer wieder zurückgekommen. Das ist positiv.

Wie wichtig ist dieses Unentschieden?

Wir sind weiterhin ungeschlagen. Und wir haben gezeigt, dass wir gegen so ein großes Team mithalten können, obwohl wir eine relativ neu zusammengesetzte Mannschaft sind. Das war wichtig zu sehen.

Woran muss die Mannschaft noch arbeiten?

Beide Gegentore können wir besser verteidigen. Gegen so große Mannschaften mit so einer Abschlussstärke wird das sofort bestraft. Da gibt es Entwicklungspotenzial, da sind wir kritisch genug.

Vor dem Spiel war von einer Art Reifeprüfung für die junge Dortmunder Mannschaft die Rede. Hat sie sie bestanden?

Das muss der Trainer entscheiden. Wir haben jedenfalls gezeigt, dass wir auf hohem Niveau mithalten können. Wir haben gegen eine Mannschaft, die gewohnt ist, den Gegner laufen zu lassen, mutig nach vorne gespielt. Wir haben sehr gut gespielt und hätten den Sieg verdient gehabt. Daher habe ich gemischte Gefühle, wenn ich daran denke, dass wir einen Punkt geholt haben.

Wie haben Sie Ihr Mittelfeldduell mit Ihrem Nationalmannschaftskollegen Toni Kroos empfunden?

Er hatte sicher nicht mehr Fehlpässe als ich. Man hat schon gesehen, wie unheimlich ballsicher er ist. Es würde mir normalerweise Spaß machen, ihm zuzuschauen, aber diesmal wollte ich nicht, dass er glänzt.