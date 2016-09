Der Ordnungsdienst des BVB ist am Dienstag Thema einer Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen. Wir blicken auf die Ausgangslage.

Steht der bisherige Ordnungsdienst im Signal Iduna Park vor dem Aus? Diese Frage stellt sich heute, wenn um 11.30 Uhr ausgerechnet in Gelsenkirchen die 19. Kammer des zuständigen Verwaltungsgerichts zusammentritt. Die Stadt Dortmund will den derzeitigen Status Quo jedenfalls nicht länger hinnehmen. Die Behörde pocht darauf, dass der BVB-Ordnungsdienst eine förmliche Bewachungserlaubnis beantragt. So, wie es jeder andere Sicherheitsdienst auch machen muss.

Weil sich die Vereinsseite bisher weigert, gibt es inzwischen sogar eine städtische Verfügung, die dem BVB-Ordnungsdienst die weitere Ausübung seiner Tätigkeit untersagt. Dass diese bislang noch nicht vollzogen werden kann, hat damit zu tun, dass der Verein beziehungsweise seine Tochtergesellschaft Klage vor dem Verwaltungsgericht eingereicht hat. Und über diese Klage wird nun verhandelt.

Ordner sollen von Polizei kontrolliert werden

Hintergrund des städtischen Vorstoßes ist der Wunsch, die im Signal Iduna Park eingesetzten Ordner künftig von der Polizei kontrollieren lassen zu können. Schließlich müsse man doch wissen, ob die Sicherheitskräfte selbst über ein sauberes Vorstrafenregister verfügten.

Aller Voraussicht nach ist bereits am Dienstag mit einer Entscheidung der Richter zu rechnen.