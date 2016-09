Die Auslosung zur dritten Runde des Niederrheinpokals hat einige Knaller hervorgebracht.

Titelverteidiger Rot-Weiss Essen muss beim Oberliga-Aufsteiger Sportfreunde Baumberg antreten. Großer Jubel dürfte beim Bezirksligisten SV Burgaltendorf herrschen. Der Essener Favoritenschreck, der in den ersten beiden Runden zwei Oberligisten ausschaltete, trifft auf den Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen.

Der Knaller der dritten Runde dürfte in der Krefelder Grotenburg steigern. Sollte der MSV Duisburg am Mittwoch seine Pflichtaufgabe gegen den Rather SV lösen, muss der Drittligist beim KFC Uerdingen antreten.

Das Achtelfinale steigt am 11./12. Oktober. Die Begegnungen in der Übersicht:

VfL Repelen - TuRU Düsseldorf

VfB Hilden - SSVg.Velbert

ETB SW Essen - Wuppertaler SV oder VfB Speldorf

SV Burgaltendorf - RW Oberhausen

SF Baumberg - RW Essen

KFC Uerdingen - MSV Duisburg oder Rather SV

Spvg. Schonnebeck - TSV Meerbusch

Union Nettetal - SC Düsseldorf-West

Hier können Sie nochmal alles in unserem Liveticker nachlesen