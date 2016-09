Am kommenden Wochenende steht in der 3. Liga bereits der 3. Spieltag an.

Maik Walpurgis, der vom 1. Juli 2013 bis Ende August 2015 für den VfL Osnabrück verantwortlich war, beobachtet die 3. Liga sehr intensiv: "Aktuell sehe ich sehr viele Spiele. Mein Anspruch ist es, alle Spieler in der 2. und 3. Liga zu kennen. Das gilt auch für meinen Assistenten Ovid Hajou. Wir wollen unsere nächste Aufgabe top vorbereitet angehen", sagt Walpurgis. Der 42-jährige Fußballlehrer war vor der Saison noch der Wunschkandidat des FSV Frankfurt. Doch Walpurgis lehnte das Angebot ab. "Wenn ich etwas mache, dann muss ich zu hundert Prozent davon überzeugt sein. Da war das nicht der Fall", erklärt Walpurgis. Den 10. Spieltag tippt Maik Walpurgis (Ex-VfL-Trainer):

Tipps Heim Gast Experte RS SC Paderborn 07 Hansa Rostock 2:1 3:2 FSV Zwickau SG Sonnenhof Großaspach 1:1 0:0 MSV Duisburg Chemnitzer FC 1:0 1:1 1. FC Magdeburg Holstein Kiel 1:2 2:1 Werder Bremen II SV Wehen Wiesbaden 0:2 1:3 VfR Aalen Preußen Münster 0:1 2:0 Sportfreunde Lotte FSV Frankfurt 0:0 2:1 Fortuna Köln Hallescher FC 2:0 1:0 VfL Osnabrück SSV Jahn Regensburg 2:0 3:1 FSV Mainz 05 II Rot-Weiß Erfurt 1:1 1:2

Zur Startseite