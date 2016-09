Die Sportfreunde Siegen haben sich am Sonntag von ihrem Aufstiegstrainer Ottmar Griffel getrennt.

Die Entlassung kam für viele überraschend. Aus Mannschaftskreisen ist zu hören, dass der Wechsel auf der Trainerbank wie aus dem Nichts kam.

Am Samstag erreichten die Siegener im Aufsteiger-Duell gegen den Bonner SC ein 2:2-Remis. Den Ausgleichstreffer erzielten die Sportfreunde erst in der Nachspielzeit. "Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht. Leider haben wir uns nicht mit drei Punkten belohnt. Der Zähler war aber für die Moral sehr wichtig", befand Griffel, der am Sonntagmorgen um 10 Uhr noch das Training leiten durfte. "Danach wurde ich in die Geschäftsstelle gebeten. Hier wurde mir dann mitgeteilt, dass der Verein nicht mehr mit mir plant. Diese Entscheidung musste ich dann professionell akzeptieren", erzählt Griffel. Sein Zusatz: "Ich bin sehr zuversichtlich, dass ich mit der Mannschaft den Klassenerhalt geschafft hätte."

Als Griffels Nachfolger wurde sein bisheriger Co-Trainer Thorsten Seibert benannt.