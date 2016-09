Die A-Jugend von Rot-Weiss Essen befindet sich nach zwei Zu-Null-Siegen in Serie in einem deutlich erkennbaren Aufwärtstrend.

Damit scheint das Team von Trainer Carsten Wolters nun endgültig im Liga-Alltag angekommen zu sein. Nach den vier Auftaktniederlagen zu Saisonbeginn folgten nach dem 3:3 im Derby gegen den MSV Duisburg zuletzt zwei Siege in Folge. Vor einer Woche feierten die Essener mit dem 3:0-Heimerfolg gegen Fortuna Düsseldorf den verdienten ersten Saisonsieg.

Am Sonntag folgte der nächste Sieg. Das wegweisende Kellerduell bei Abstiegskandidat Preußen Münster gewann RWE mit 2:0 und hat sich dadurch ein wenig aus dem Tabellenkeller befreit. "Nach dem Aufwärtstrend der letzten Spiele haben wir in der Tabelle ein paar Plätze gut gemacht. Allerdings war das Chancenverhältnis in der ersten Halbzeit für uns nicht zufriedenstellend", sah der RWE-Trainer dennoch Anlass zur Kritik.

Das 1:0 kurz vor dem Pausenpfiff fiel für uns zu einem denkbar guten Zeitpunkt. Carsten Wolters

"Das 2:0 hat uns natürlich dann mehr Sicherheit gegeben. Ich bin zufrieden und glücklich mit den drei Punkten, gerade, weil es gegen einen direkten Tabellennachbarn ging. Der Sieg ist wichtig für die Laune der Jungs, zumal in den nächsten drei Wochen kein Bundesligaspiel ansteht", sagt der Wolters, dessen Team erst am 15. Oktober wieder zum nächsten Ligaspiel antritt. Dann treffen die Essener im Heimspiel auf den Tabellensechsten Borussia Mönchengladbach.