Der VfL Bochum reist am 8. Spieltag zum FC Erzgebirge Aue.

"Beim VfL ist es so wie immer: Die Bochumer starten mit einer großen Euphorie in die Saison und werden schnell auf den Boden der Tatsachen gebracht. Mannschaften wie Braunschweig, Stuttgart oder Hannover sind natürlich stärker. Aber der VfL sollte nicht zu schnell die Flinte ins Korn werfen. Mit dem Abstieg wird die Mannschaft nichts zu tun haben, da lohnt es sich so lange es möglich ist, oben dranzubleiben", sagt Achim Weber, der einst für den VfL Bochum auf Torejagd ging.

Den 8. Spieltag tippt Achim Weber (Ex-Profi):