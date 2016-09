Nach dem Topstart mit fünf Westfalenliga-Siegen in Folge musste Magnus Niemöller vergangenen Spieltag mit TuS Haltern seine erste Saisonniederlage hinnehmen.

Gegen den TuS Hiltrup setzte es auswärts ein 2:4. Für Niemöller zählt nach der verlorenen Partie vor allem, dass seine Mannschaft nun den Kopf nicht hängen lässt und im nächsten Spiel gegen den Tabellenzweiten SpVgg Vreden wieder voll da ist. "Nach solchen Partien ist es wichtig am nächsten Tag wieder aufzustehen und erhobenem Hauptes weiter zu machen", erklärte der ehemalige Erkenschwick-Coach. "Mit der richtigen Einstellung könne man auch aus einer Niederlage wachsen", sagt er.

Zumal die Pleite in Hiltrup keine großen Auswirkungen hatte. Haltern steht weiter an der Tabellenspitze, sowie in allen Pokalrunden. Dementsprechend ist die erste Niederlage abgehakt. "Nun liegt unser Fokus wieder voll und ganz auf dem nächsten Spiel", betont Niemöller. Und da geht es gegen einen sehr starken Gegner. Entsprechend hoch ist der Respekt vor Vreden: "Gegen Vreden müssen wir all unsere Energie abrufen um gewinnen zu können."