Der VfB Stuttgart hat seinen neuen Trainer Hannes Wolf offiziell vorgestellt. VfB-Sportvorstand Jan Schindelmeier bedankte sich bei Borussia Dortmund.

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat seinen U19-Trainer Hannes Wolf ablösefrei für den Zweitligisten VfB Stuttgart freigegeben. Das verkündete Stuttgarts Sportvorstand Jan Schindelmeiser bei der ersten Pressekonferenz mit Wolf am Mittwoch. "Das ist großartig und nicht selbstverständlich", erklärte Schindelmeiser. Wolf bringt seinen Co-Trainer Miguel Moreira vom BVB mit. Von der U19 verabschiedete sich Wolf per Videobotschaft.

Wolf bedankt sich bei Ex-BVB-Trainer Jürgen Klopp

Der 35-Jährige verkündete bei seiner Vorstellung seine Ziele und bedankte sich bei seinen Förderern. "Mein Aufstieg ist keine One-Man-Show. Das ist ein Teamerfolg. Daran waren viele Leute beteiligt, die mich immer wieder gefördert haben - auch Jürgen Klopp", erklärte Wolf. Klopp hatte als damaliger Profitrainer der Dortmunder Wolf vom Westfalenligisten ASC zum BVB gelockt. Beim BVB holte Wolf zwei Meistertitel mit der U17 (2014, 2015) und einen mit der U19 (2016).

In Stuttgart hat Wolf auch die Jugendarbeit im Fokus: "Wir wollen hier langfristig mit den Menschen hier etwas entwickeln." Den Sprung vom Jugendtrainer zum Zweitliga-Aufstiegsfavoriten traut sich Wolf zu: "Für mich ist die Situation nicht neu. Ich hatte in meinen ersten fünf Jahre eine Erwachsenmannschaft in der Verbandsliga Westfalen. Ich hatte als 25 Jahre alter Trainer Spieler mit 32, die Job und Familie hatten. Wenn die keinen Bock auf mich gehabt hätten, hätte das nicht funktioniert."

Am Freitag tritt der VfB Stuttgart beim VfL Bochum an

Am Freitag kehrt Wolf mit seinem neuen Team ins Ruhrgebiet zurück. Der VfB tritt dann beim VfL Bochum an (18.30 Uhr, live in unserem Ticker). Die Stuttgarter sind Tabellenzweiter und liegen drei Punkte hinter Spitzenreiter Eintracht Braunschweig. Interimstrainer Olaf Janßen führte den VfB zu zwei Siegen in Folge - im Spitzenspiel besiegte Stuttgart die Braunschweiger am Dienstag mit 2:0. Janßen soll dem VfB in anderer Funktion erhalten bleiben, die bisherigen Co-Trainer Andreas Hinkel (U16) und Heiko Gerber (U23) kehren wohl zu ihren Teams zurück.