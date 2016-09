Vor dem "Spiel des Jahres" gönnt sich RWE-Gegner DJK SW Twisteden eine gehörige Portion Selbstironie. Und ganz nebenbei noch eine eigene Ultra-Gruppe.

Für den kleinen DJK Schwarz-Weiß Twisteden ist es das Spiel des Jahres: Regionalligist Rot-Weiss Essen kommt in der zweiten Runde des Niederrheinpokals nach Kevelaer. Grund genug für die Verantwortlichen und Anhänger des Vereins, dieses sportliche Highlight auch abseits des Platzes zu einem besonderen Erlebnis zu machen. In der Sonderausgabe des Stadionmagazins „Kickeriki“ zum Pokalspiel stellen sich jetzt die „Ultras DJK“ vor.

„Kaum war das große Losglück gegen Rot-Weiss Essen bekannt, hatte sich schnell eine kleine Gruppe zusammen gefunden, die sich dachte: Hier müssen wir den Support, der im Liga-Alltag bereits hervorragend ist, noch das gewisse Etwas geben. Schnell hatten sich daraufhin weitere Anhänger gefunden und die Ideen sprudelten nur so. Es entstanden die ULTRAS DJK“, heißt es in der Ausgabe.

So entstanden nicht nur gemeinsame T-Shirts für Mannschaft und Fans, sondern auch über 50 kleine Fahnen mit dem Logo des Kreisligisten. Ebenfalls nicht fehlen darf die Blockfahne der „Ultras DJK“ sowie eigens gedichtete Fangesänge: „Wir wollen keine Millionäre, Twesti mit Stolz und Ehre, Twesti Amateure, Schießt ein Toooooooooor“.

Und auch sonst hält die Sonderausgabe einige Schmankerl bereit. Im großen Vergleich zwischen Twisteden und Essen gewinnt die 2432 Einwohner starke Ortschaft in den Kategorien Bezirksliga-Aufstiege (zwei Mal gegen kein Mal) und Bundesgolddorf (Twisteden gewann die Auszeichnung 1998). Und auch sportlich muss sich Twisteden vor dem Vergleich nicht verstecken: Dem 1. Tabellenplatz der Mannschaft vom Niederrhein steht der aktuell 10. Platz von Essen gegenüber.

Essens Torjäger Marcel Platzek hat mit seinen drei Saisontoren in der Kategorie „Aktueller Torjäger“ das Nachsehen gegen den Twistedener Stürmer Jan van de Meer, der bislang neun Mal in die Maschen traf. Schließlich stehen sich in der Kategorie „Lustigster Trainer“ der Twistedener Sebastian Steinhauer und Peter Neururer für RWE gegenüber. Wer dort die Nase vorn hat, dürfte den Fans überlassen sein.

Wer sich die Sonderausgabe bereits vor Anpfiff durchlesen möchte, findet sie hier.