Der FC Viktoria Köln hat im Nachholspiel des 5. Spieltags in der Regionalliga West eine empfindliche Heimpleite kassiert.

Vor 646 Zuschauern im Sportpark Höhenberg unterlagen die Rechtsrheinischen dem SV Rödinghausen nach engagierter aber ideenloser Vorstellung 1:2 (1:1). Sven Kreyer hatte die Kölner in Führung gebracht, doch Abu Bakarr Kargbo (41.) und Joshua Holtby (77.) drehten die Partie jedoch und bescherten den Ostwestfalen einen Auswärtssieg.

Keine 72 Stunden nach dem 1:1 gegen den noch ungeschlagenen BVB II wollte Viktoria Köln den Rückstand auf die Spitze mit einem Heimsieg verkürzen. Davon war vor allem in der Anfangsphase auf dem Platz jedoch wenig zu sehen. Eine zerfahrene Partie gegen starke Rödinghauser konnten beide Mannschaften wenig Struktur in die Partie bringen und sich dementsprechend auch nur wenige Torchancen herausarbeiten. Timm Golley setzte nach vier Minuten mit einem Schuss aus der dritten Reihe zwar ein frühes Zeichen, anschließend lief bei den Hausherren jedoch nur noch wenig zusammen.

Gefunden auf … Rheinfussball



Bei den Gästen war das gesamte Spiel auf Sturmspitze Abu Bakarr Kargbo zugeschnitten. Die erste Druckphase der Gastgeber läutete Mike Wunderlich ein, als er von Kevin Holzweiler in Szene gesetzt den langen Pfosten aus halbrechter Position nur knapp verfehlte. Zwei Minuten später ging die Viktoria in Führung. Mike Wunderlich glänzte dieses Mal als Vorbereiter, bediente Kreyer, der aus der Drehung flach ins rechte Eck zur Führung einnetzte (38.).

Foulelfmeter bringt den schnellen Ausgleich

Das 1:0 hielt jedoch nur wenige Augenblicke. Im ersten Angriff nach dem Tor von Kreyer foulte Dominik Lanius im Strafraum Marius Bülter, der Pfiff von Schiedsrichter Bastian Börner und der Strafstoß war die folgerichtige Konsequenz. Kargbo ließ dabei Viktoria-Schlussmann Philipp Kühn keine Chance und traf wuchtig oben in die Tormitte zum Ausgleich (41.).

Nach dem Seitenwechsel fehlten den Gastgebern die Ideen, um die dicht gestaffelte Defensive der Ostwestfalen zu durchdringen. Die Gäste nutzten ihrerseits jeden Ballgewinn für schnelle Gegenangriffe und kamen ebenso zum zweiten Torerfolg. Nach einem Ballverlust der Viktoria, einige forderten einen Handelfmeter für Köln, konterten die Rödinghauser. Kargbo bediente den eingewechselten Joshua Holtby, der kleine Bruder von Ex-Nationalspieler Lewis, schob frei vor Kühn zur Führung ein und traf die Viktoria mitten ins Herz (77.). Mit Courage, aber ohne Durchschlagskraft versuchten die Hausherren alles, um noch einmal zum Ausgleich zu kommen.

Die Rechtsrheinischen bleiben durch die Heimniederlage auf dem dritten Tabellenplatz, drei Punkte hinter Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach II zurück. Gerade der zeitgleiche Patzer von Borussia Dortmunds U23 (2:2 beim Bonner SC) hatte die Chance geboten, mit dem Tabellenführer gleichzuziehen.

Die Stimmen zum Spiel

Alfred Nijhuis, Trainer Rödinghausen: "Wir sind sehr glücklich. Wir haben vorher viele Fehler in der Umschaltbewegung gemacht, die einige Gegentore eingebracht haben. So haben wir etwas umgestellt. Hier zu gewinnen, ist schon eine Nummer. Vor allem die zweite Hälfte waren wir unglaublich dynamisch. Der Sieg tut uns sehr gut."

Marco Antwerpen (Trainer Viktoria Köln): "Wir haben beim schweren Spiel am Samstag viele Körner gelassen und weiter Verletzungen zu beklagen. Sechs Verletzte können wir in Summe nicht mehr kompensieren. Wir sind verdient in Führung gegangen, mussten aber direkt den Ausgleich schlucken. Lanius ist erst 19, da passieren solche Fehler und sind zu verzeihen. Rödinghausen hat es uns im zweiten Durchgang mit seinem Umschaltspiel sehr schwer gemacht, auch wenn wir nach dem Rückstand noch einige Chancen zum Ausgleich hatten. Wir haben den Gegner eingeschnürt und alles reingeworfen. Es hat leider nicht gereicht, den verdienten Ausgleich noch zu machen."