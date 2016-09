Vor dem Heimspiel gegen den FC Köln II sind die Rollen klar verteilt. Der Trainer hat nach dem Umbruch in Wattenscheid eine Einheit geformt.

„Ich glaube nicht an Zufälle“, sagt auch Trainer Farat Toku, der sich beim zweiten großen Umbruch zum zweiten Mal als Zauberer bewiesen hat: „Wir sind auf einem sensationellen Weg, wenn man die Umstände betrachtet. Damit hätte kein Außenstehender gerechnet.“ In Wattenscheid jedoch wissen die Verantwortlichen, warum sie im Sommer alles dafür getan haben, Toku zu halten. Der Trainer pflegt ein besonderes, ein enges Verhältnis zu seinen Spielern – und die zahlen es ihm auf dem Platz zurück.

„Vertrauen ist die Basis. Es ist mir wichtig, dass sich die Spieler auch außerhalb des Platzes wohl fühlen“, sagt Toku: „Das heißt allerdings nicht, dass wir hier Kegelabende machen, aber wir unterhalten uns viel über Fußball und ich lege auch auf die persönliche Entwicklung viel Wert. Dafür müssen die Spieler sich natürlich öffnen.“

Das scheint in Wattenscheid der Fall zu sein, das neu zusammengestellte Personal jedenfalls harmoniert auch auf dem Platz prächtig – dabei kamen viele Neue aus einer unkomfortablen Situation bei ihrem Ex-Verein. „Schwierige Charaktere gibt es für mich nicht“, hält Toku dagegen: „Ich suche nach Lösungen, nicht nach Problemen.“

Die Lösungen haben in dieser Saison gefruchtet. Taktisch wie spielerisch präsentierten sich die Wattenscheider bislang auf gutem Niveau, hatten auch bei ambitionierten Gegnern wie dem BVB II (1:1) die richtigen Antworten parat. In acht Spielen gab es insgesamt fünf Siege, ein Remis und zwei Niederlagen, beide so knapp wie unnötig. Die SG 09 stellt darüber hinaus die drittbeste Offensive der Liga und hat sich auch defensiv gefunden, blieb zuletzt zweimal in Folge ohne Gegentor.

Die Jungs gehen füreinander durchs Feuer Farat Toku

„Wir haben eine gute Ordnung und Struktur, mit dem und gegen den Ball“, nennt Toku die Gründe für die Erfolgswelle: „Jeder erfüllt seine Aufgabe, es passt im Kollektiv. Die Jungs gehen füreinander durchs Feuer.“ Trotzdem weiß Toku natürlich, dass es auch schnell wieder in die andere Richtung gehen kann und sagt: „Unser Weg ist noch nicht zu Ende.“

Die nächste Station auf dem 34 Spieltage langen Weg heißt FC Köln. Im Heimspiel gegen die Domstädter erwartet Toku eine schwierige Partie: „Sie haben eine gute Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern, sind technisch und taktisch exzellent ausgebildet. Wir müssen auf der Hut sein.“ Das Team um den Ex-Bochumer Roman Prokoph hat zuletzt drei Niederlagen in Folge kassiert und ist auf Platz 14 abgerutscht.