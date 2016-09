Borussia Dortmund hat auch den VfL Wolfsburg überrollt und sich mit dem dritten Kantersieg in Serie zumindest vorübergehend an die Spitze der Fußball-Bundesliga gesetzt.

Der BVB gewann beim VfL Wolfsburg mit 5:1 (2:0) und steht nun vor dem großen Rivalen Bayern München ganz oben - der Rekordmeister tritt am Mittwochabend im Topspiel gegen Hertha BSC an, die Berliner haben wie Dortmund und München neun Zähler auf dem Konto.

Überraschend schloss auch Eintracht Frankfurt zur Spitzengruppe auf. Mit einer taktisch disziplinierten Leistung setzte sich die Mannschaft von Niko Kovac 2:0 (1:0) beim zu biederen FC Ingolstadt durch und feierte den dritten Saisonsieg. Eine handfeste Krise droht dagegen dem weiter sieglosen Hamburger SV. Der Bundesliga-Dino verlor beim Aufsteiger SC Freiburg mit "Angsthasen-Fußball" 0:1 (0:0), Trainer Bruno Labbadia gerät immer mehr unter Druck. Die "Remis-Könige" von 1899 Hoffenheim konnten erneut nicht gewinnen. Auch bei Darmstadt 98 kam das Team von Trainer Julian Nagelsmann nicht über ein schwaches 1:1 (0:0) hinaus.

Die Dortmunder feierten nach den jüngsten 6:0-Erfolgen gegen Legia Warschau und Darmstadt binnen sieben Tagen die dritte Torparty. Europameister Raphael Guerreiro (4.), Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang (16. und 62.), Youngster Ousmane Dembélé (58.) und Lukasz Piszczek (73.) schossen den BVB für mindestens eine Nacht an die Spitze.

Den zwischenzeitlichen 1:2-Anschlusstreffer für die Wölfe besorgte Daniel Didavi (53.). Wolfsburg ging insgesamt einmal mehr zu fahrlässig mit seinen Torchancen um. Sinnbildlich für die Wolfsburger Angriffsmisere stand Nationalspieler Mario Gomez, der trotz bester Möglichkeiten auch im vierten Spiel für den VfL ohne Treffer blieb.

Das Vorhaben der Wölfe, wie schon in den ersten drei Spielen auch gegen den BVB hinten die Null zu halten, war schnell dahin. Gleich den ersten Dortmunder Angriff schloss der Portugiese Guerreiro nach überragendem Steilpass von Marc Bartra eiskalt ab.

In Ingolstadt ging Frankfurt in einem relativ ausgeglichenen Spiel auf mäßigem Niveau durch Verteidiger David Abraham (45.+2) in Führung. Bastian Oczipka (50.) erhöhte, erneut nach einem Eckball, mit einem satten Distanzschuss auf 2:0. Nach den etwas überraschenden Heimerfolgen gegen Leverkusen und Schalke zeigten sich die Hessen in der Offensive sehr effizient und vor allem bei Standards gefährlich. Ingolstadt bleibt sieglos und hat saisonübergreifend seit nunmehr neun Begegnungen nicht gewonnen.

HSV-Trainer Labbadia stehen nun unruhige Nächte bevor. Bobby Wood (37.) hätte ihm diese ersparen können, der Amerikaner scheiterte aber am Innenpfosten. Besser machte es Freiburgs Stürmer Nils Petersen (70.), der kurz nach seiner Einwechslung traf.

So wackelt der Stuhl von Labbadia, der die Partie im Breisgau als "überlebenswichtig" eingestuft hatte, auch wegen der peinlichen 0:4-Pleite gegen RB Leipzig bedenklich. Zu allem Überfluss gastiert am Samstag nun Rekordmeister Bayern München an der Elbe.

Bei der Rückkehr von Torjäger Sandro Wagner an das Darmstädter Böllenfalltor blieb die Offensive der Hoffenheimer erschreckend schwach. Andrej Kramaric sorgte für die Führung (46.), Denys Olijnyk gelang in der Nachspielzeit aber der verdiente Ausgleich für Darmstadt.