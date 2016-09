Ganz so oft ist es Markus Weinzierl in seiner dreimonatigen Amtszeit noch nicht gelungen, die Journalisten bei einer Pressekonferenz zum Lachen zu bringen.

Bei seiner Vorstellung im Juni sagte er wegen des hohen Trainer-Verschleißes auf Schalke: „Ich habe bei der Wohnungssuche schon eine Absage bekommen, weil der Vermieter einen langfristigen Mieter wollte.“ Wegen dieses Zitats ist Weinzierl sogar für den „Fußballspruch des Jahres“ nominiert worden.

Normalerweise antwortet der 41-Jährige auf Fragen sachlich und analytisch. Am Dienstag reagierte er aber ziemlich cool, nachdem Christian Heidel während der Pressekonferenz eine Frage beantwortet hatte, die eigentlich an den Trainer gerichtet war. Weinzierl hörte seinem Manager erst geduldig zu und sagte dann: „Danke, dass du mir das abgenommen hast. Hast du gut gemacht.“

Ein Journalist wollte von Weinzierl wissen, ob er überrascht ist, dass es für Schalker Verhältnisse nach dem schlechten Saisonstart noch relativ ruhig im Umfeld ist. Und Christian Heidel antwortete – wohl ganz im Sinne seines Trainers: „Ich freue mich sehr darüber, dass erkannt wird, dass wir eine gewisse Zeit brauchen.“ Die Bilanz nach drei Bundesligaspielen: null Punkte, null Tore.

Heidel erklärt den schlechten Start

Nach Ausreden dafür mag Heidel nicht suchen, aber zumindest nach Erklärungen für den Katastrophen-Start: Die neuen Spieler konnten erst spät verpflichtet werden, weshalb die Anzahl der gemeinsamen Trainingseinheiten bislang rar ist. Außerdem, sagt Heidel, habe Schalke in fünf wettbewerbsübergreifenden Spielen viermal auswärts gespielt. Und zum Heimspiel kam dann ausgerechnet Bayern München vorbei. „Das sind Dinge, an die die Leute auch denken, bevor sie Alarm schlagen“, sagt er.

Eine Antwort auf die Frage, wie Schalke im zweiten Heimspiel am Mittwochabend den 1. FC Köln besiegen will, kann aber nur Markus Weinzierl finden. Er trägt die Verantwortung für die Mannschaft. Keiner seiner Vorgänger auf dem Trainerstuhl ist in der Bundesliga schlechter gestartet als er. Drei Niederlagen - Negativrekord.

Dass es bislang so schlecht läuft, habe Schalkes Trainer aber noch nicht einmal überrascht. „Wir haben ja nicht nur die Mannschaft verändert, sondern auch den Grundgedanken des Spiels“, sagte er und ergänzte: „Wir wissen aber auch, dass wir uns im spielerischen Bereich steigern müssen.“

Gut möglich, dass Max Meyer in die Startelf rücken wird. Nur im ersten Bundesligaspiel in Frankfurt spielte der 21-Jährige von Beginn an. In den Partien gegen Bayern und Berlin, sowie in der Europa-League bei OGC Nizza, saß der offensive Mittelfeldspieler zunächst auf der Ersatzbank.

Meyers Spielwitz könnte Schalkes schwache Offensive beleben, seine Pässe in die Schnittstellen könnten endlich für Torgefahr sorgen.

Weinzierl lobte Meyer am Dienstag in den höchsten Tönen. „Max ist ein kreativer Spieler, der in Nizza nach seiner Einwechslung das Spiel mit entschieden hat.“ Auch am Sonntag in Berlin war der Trainer mit Meyers Leistung nach seiner Einwechslung zufrieden. Weinzierl stellt klar: „Wir spielen zu Hause und müssen kreative Lösungen finden.“ Ein Auftrag, den Max Meyer erfüllen will und kann.