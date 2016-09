Keine 72 Stunden nach der 2:3-Niederlage gegen den 1. FC Köln II muss der Bonner SC schon wieder ran.

Die Aufgabe am Dienstag Abend (ab 19.30 Uhr) wird dabei kein Stück einfacher: Mit Borussia Dortmunds U23 gastiert zur Nachholpartie des 7. Spieltags der noch ungeschlagene Aufstiegsfavorit im Sportpark Nord.

Gefunden auf … Rheinfussball



„Ganz entspannt“ will Trainer Daniel Zillken mit seinem BSC in die Flutlicht-Partie gegen Borussia Dortmund II gehen. Die Querelen wegen der Spielverlegung sind in den Augen des 49-Jährigen ausgestanden und benötigen kein weiteres Wort, sportlich können es sich die Rheinlöwen in der absoluten Außenseiterrolle gemütlich machen. „Wir haben das absolute Topteam der Liga zu Gast, können befreit aufspielen. Gegen Essen und Aachen haben wir trotz zweier Niederlagen gezeigt, dass wir mit den großen Mannschaften mithalten können, wenn wir gut verteidigen und kompakt stehen“, weiß Zillken.

Die Taktik gegen die Bundesliga-Vertretung ist klar: „Hoch zu verteidigen wäre ein Selbstmordkommando“, stellt der BSC-Coach klar. „Die Partie wird so oder so vom BVB dominiert. Wenn wir aber deutlich aggressiver als gegen den FC II antreten und bei den vielen hochgewachsenen Dortmundern Standards vermeiden, haben wir eine Chance. Wir wollen uns jedenfalls nicht verstecken.“ Glücklich schätzt sich der Trainer der Bundesstädter, wie weich sein Team nach dem Ausfall von Goalgetter Kelvin Lunga (Innenbandteilriss) gefallen ist. In seinen ersten beiden Spielen von Beginn an knipste Neuzugang David Bors gleich dreimal und stellte unter Beweis, eine adäquate Alternative im gut besetzten Angriff der Bonner zu sein.