Oberliga-Schlusslicht ASC Dortmund hat die Notbremse gezogen und sich von seinem Trainer Daniel Rios getrennt.

"Nach einem schwierigen Saisonstart haben sich der ASC 09 Dortmund und Coach Daniel Rios am Montagabend getrennt. Der ASC 09 bedankt sich ausdrücklich bei Daniel Rios für die gemeinsame Zeit. Ohne den nun scheidenden Coach wäre der Aufstieg in die Oberliga Westfalen nicht möglich gewesen. Auch der zweimalige Klassenerhalt ist ein klarer Erfolg, und ganz eindeutig mit dem Namen Daniel Rios verbunden. Die anhaltend vielen Gegentore, und die Situation in der Oberliga nach sechs Spieltagen, ließen den Verantwortlichen nun jedoch keine andere Wahl, als das Gespräch mit dem Coach zu suchen, um dem Team nun einen ganz neuen Impuls zu geben. Diese Entwicklung hatte wirklich niemand erwartet. Nun steht ausschließlich das nächste wichtige Spiel am kommenden Sonntag gegen den direkten Konkurrenten aus Stadtlohn im Fokus", heißt es in einer Mitteilung des ASC Dortmund.

Neuer Chef-Coach des ASC 09 Dortmund wird ab heute der in Dortmund bestens bekannte A-Lizenz Inhaber Adrian Alipour, der zuvor den Kirchhörder SC in die Westfalenliga brachte und zuletzt Co-Trainer beim Wuppertaler SV war. Ihm assistiert als Co-Trainer der ebenso erfahrene 54 Jahre alte Holger Gehrmann. Auch Gehrmann ist A-Lizenz Inhaber.