Stürmer Ilir Azemi vom Fußball-Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth ist im August 2014 in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt worden.

Der Stürmer erlitt eine Lungenquetschung sowie mehrere Knochenbrüche, musste zwischenzeitlich künstlich beatmet werden. Azemi war von einem Transporter gegen einen Ampelmast geschleudert worden.

Anderthalb Jahre musste der Angreifer nach diesem Unfall aussetzen. Im Februar sagte Azemi im Sport1-Interview: "Es war eine sehr schwere Zeit für mich und ist es eigentlich immer noch. Aber ich mache Fortschritte. Ich kann wieder auf dem Platz stehen, habe ein Ziel vor Augen und kämpfe dafür, dass ich wieder zurückkommen kann."

Das Comeback feierte er einen Monat zuvor. Im Januar 2016 stand er in einem Testspiel für die Fürther U23 zum ersten Mal wieder auf dem Platz. 17:0 hieß es am Ende gegen den TSV Burgfarrnbach - Azemi wurde eingewechselt und traf gleich fünf Mal - ein Treffer gelang ihm aus 45 Metern. Es folgten elf Ligaspiele für die U23. Im Mai dann der emotionalste Moment, denn Azemi wurde am letzten Spieltag der vergangenen Zweitliga-Saison eingewechselt - für neun Minuten. Die Partie gegen den SV Sandhausen wird er wohl nie vergessen. Im Anschluss sagte er: "Es war für mich ein absoluter Gänsehautmoment, als ich an der Fankurve vorbeigelaufen bin und mich für die Einwechselung fertig gemacht habe. Dies ist ein wichtiger Schritt für mich. Die Fans mögen mich und es war ein geiles Gefühl, für die Zuschauer und die Verantwortlichen im Verein, dass ich nochmal auflaufen durfte. Ich bin sehr froh, dass ich mein Comeback feiern durfte. Für diesen Moment habe ich hart trainiert."

Auch in dieser Spielzeit wurde er einmal eingewechselt - bei der Heimniederlage am letzten Freitag gegen Fürth. Dort konnte er die Wende nicht einleiten, dafür hatte er am Sonntag seinen großen Auftritt. Im Regionalligaspiel der Fürther Reserve bei der SpVgg Bayern Hof traf er - und wie. In Zlatan-Ibrahimovic-Manier knallte der 24-Jährige die Kugel in der 15. Minute zum zwischenzeitlichen 1:1 ins Netz.

Aber sehen Sie selber:

drive.google.com/file/d/0BzdmsIyKo5v9TS1LZUM5RUItOEk/view