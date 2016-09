Die Weichen auf den Sieg wurden ganz früh gestellt. Es waren noch keine zwei Minuten gespielt, da nutzte Nico Kuipers die bereits zweite hundertprozentige Chance der U23 von RWO zum 0:1.

Zuvor hatte schon Marvin Lorch den Führungstreffer auf dem Fuß. Am Ende gewannen die Oberhausener ihr Landesliga-Match bei Viktoria Buchholz mit 2:0 (1:0) und verteidigten damit die souverän Tabellenführung.

Mit gerade einmal drei Spielern auf der Bank waren die Kleeblätter angereist, zeigten aber dennoch ihre Klasse. Vor allem in der ersten Halbzeit hatten die Pappas-Schützlinge die Partie im Griff. „Das haben die Jungs wirklich gut gemacht“, lobte der ehemalige Profi seine Mannschaft. Nach dem Wechsel vermisste der Coach dann jedoch die Souveränität. „Buchholz hat fast nur mit langen Bällen gespielt und wir haben uns davon anstecken lassen, das war nicht so gut“, fand Pappas.

Die Duisburger kamen zu vielen Standards, die immer wieder für Unruhe sorgten, wenn auch nicht allzu gefährlich wurden. Der junge Timo Buschmann im RWO-Kasten verlebte in seinem Startelf-Debüt einen verhältnismäßig ruhigen Nachmittag. „In der 90. Minute hat er aber die Null gehalten, als er das erste Mal richtig gefordert war“, gab es ein Lob vom Griechen. Sieben Minuten zuvor leitete Viktoria-Keeper Timo Mohr, der gestern nicht seinen besten Tag erwischt hatte, die Entscheidung ein. Er verursachte den Foulelfmeter, den Manuel Schiebener zur Entscheidung verwandelte. „Es war völlig unnötig, in dieser Situation so einzugreifen“, ärgerte sich Viktoria-Trainer Michael Roß.

Der Buchholzer Linienchef sah eine unnötige Niederlage seiner Mannschaft. „RWO war bis zur 30. Minute dominant, dann kamen wir besser ins Spiel und in der letzten halben Stunde haben wir den Gegner beherrscht“, so Roß.