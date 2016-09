Blau-Weiß-Trainer Fabian Holzmann hatte vor der Partie gegen den TuS Bergeborbeck 84/10 ein Geduldsspiel angekündigt – er sollte Recht behalten.

Am Ende gewannen seine Mintarder denkbar knapp mit 1:0. Marco Brings behielt in der Nachspielzeit die Nerven und verwandelte einen Foulelfmeter, nachdem er kurz zuvor selbst im Strafraum zu Fall gebracht wurde.

„Insgesamt war es ein verdienter Sieg, auch wenn uns Dominic Haas in der ersten Halbzeit mehrfach im Spiel gehalten hat“, meinte Holzmann nach dem Spiel. Begünstigt wurden die Mintarder durch zwei Gelb-Rote Karten für ihren Gegner, eine davon gab es allerdings erst in der Nachspielzeit. Durch den Heimsieg hat BWM die Tabellenführung in der Bezirksliga verteidigt.