Der Ligastart ging für Schalke in die Hose. Ein Kommentar.

Die Haltbarkeit eines Trainers hängt in der Bundesliga von der Leistungsbereitschaft seiner Mannschaft ab. Bei Werder Bremen war der Trainerwechsel überfällig: Die Spieler zeigten Samstag beim 1:4 in Mönchengladbach keinerlei gesteigertes Bedürfnis mehr auf eine weitere Zusammenarbeit mit Viktor Skripnik. Auch in Hamburg sollte HSV-Trainer Bruno Labbadia aufpassen: Wie seine Mannschaft gegen RB Leipzig verlor, wiegt noch schwerer als das nackte Ergebnis von 0:4. Dort war ein Unterschied zwischen Nicht-Können und Nicht-Wollen kaum mehr auszumachen.

Warum wir das schreiben: Das 0:2 des FC Schalke 04 bei Hertha BSC ist mit Pech allein nicht zu erklären. Nicht eine einzige vernünftige Torchance hat sich die Mannschaft im Berliner Olympiastadion erarbeitet. Die Reaktion auf den Rückstand: gleich Null. Das neue Schalke 04: ohne Tore, ohne Punkte. 0:5 Tore zum Bundesliga-Start: Die Vorfreude mit Trainer Markus Weinzierl scheint fast wieder zu verfliegen. Bleiben wir bei den Fakten: Seit Diethelm Ferner 1985 begann kein Trainer auf Schalke die Saison schlechter. Der Klub ist nur deswegen nicht Letzter, weil Werder Bremen noch mehr Tore kassiert hat. Immerhin hat Bremen etwas voraus – und schon ein Tor in der Saison 2016/17 geschossen.

Man hätte also allen Grund, über Schalkes Fehlstart zu schimpfen. Das wäre Königsblau, wie man es kennt. Dafür gibt es keinen Anlass. Nun schlägt die Stunde des neuen Managers Christian Heidel, Wege aus dem Formtief aufzuzeigen.

Heidel muss kühl analysieren

Jetzt muss er kühl analysieren, warum das Team die Leistung aus der Europa League (am Donnerstag 1:0 in Nizza) nicht konserviert hat. Warum der Rekordtransfer Embolo nicht zündet. Warum die Abwehr gegen Balotelli in Nizza funktioniert, aber nicht gegen Weiser in Berlin. Alles eine Frage der Konzentration? Oder der Motivation? Müdigkeit? Man darf nicht alles infrage stellen, was als gut betrachten worden ist. Aber genauso darf der Verein nicht in einen Strudel geraten, der die Saison kaputt macht. Das Team hat ja die Substanz, um sich für die Champions League zu qualifizieren.

