Bei TuS Essen-West 81 brennt nach dem 0:2 in Kleve es gerade an allen Enden: Hinten zu viele Fehler, vorne keine Torchancen und in der Mitte rufen die erfahrenen Spieler ihre Leistung nicht ab.

„Um es auf den Punkt zu bringen: So gewinnt man kein Fußballspiel“, ärgerte sich West-Trainer Björn Matzel. Er steht mit seinem Team nach sieben Spielen mit nur fünf Punkten da. „Das wird auch so bleiben, wenn wir unsere Fehler nicht abstellen.“ Einer dieser Fehler ist die nicht vorhandene Zuordnung: Beide Tore vielen per Kopfball, den der Gegenspieler ungestört einnicken konnte. Das erste Mal nach Eckstoß, beim zweiten Tor nach einem verlorenen Ball im Spielaufbau der Essener. Aber zumindest die jüngeren Spieler nimmt Matzel in Schutz: „Die sind alle noch grün hinter den Ohren.“

Zur Startseite