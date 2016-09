Westfalia Herne hat die Tabellenführung in der Westfalenliga II verteidigt. Beim 4:0 gegen Schlusslicht Mengede 08/20 biss sich die Knappmann-Elf jedoch lange die Zähne aus.

Über eine Halbzeit lang hielt der Außenseiter aus Mengede tapfer mit. Als das Schiedsrichtergespann dann aber den zweiten Durchgang anpfiff, war das Tabellenschlusslicht gedanklich noch in der Kabine. Der Tabellenführer aus Herne ließ sich nicht lange bitte und ging in der Folge mit dem 1:0 durch Fatmir Ferati nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff in Führung: Der Knackpunkt in einer umkämpften Partie.

Tat sich die Mannschaft von Christian Knappmann in den ersten 45 Minuten noch schwer, so legte Ferati nur wenige Minuten später vom Punkt nach. Der Tabellenletzte brach nun völlig zusammen und so musste Trainer Thomas Gerner chancenlos zusehen, wie seine Elf durch einen fragwürdigen Platzverweis von Cüneyd Aluc in Unterzahl die Gegentreffer drei und vier hinnehmen musste.

Dennoch erhielt die sich im Umbruch befindende Mannschaft aus dem Dortmunder Norden viel Lob von Westfalia-Trainer Knapmann. "Mengede hat das gut gemacht. Sie sind kein Fallobst in der Liga, auch wenn das die Ergebnisse bis hierher vielleicht vermuten lassen. Durch den ein oder anderen Konter hätten wir auch in Rückstand geraten können", erklärte Knappmann.

Am nächsten Wochenende empfängt Herne den Lüner SV im Schloss Strünkede, während Mengede auf Westfalias ärgsten Verfolger Hordel trifft. "Dort ist sicher etwas drin, wenn sie so spielen wie am Sonntag", motiviert Knappmann die Dortmunder.