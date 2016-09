Zum Bundesliga-Auswärtsspiel bei Hertha BSC Berlin nahm Schalkes Trainer Markus Weinzierl nur eine Änderung gegenüber dem 1:0-Erfolg in der Europa League bei OGC Nizza vor.

Mittelfeldspieler Alessandro Schöpf, der unter der Woche nach guten Trainingsleistungen ein Startticket gebucht hatte, nahm auf der Bank Platz. Stattdessen lief Torjäger Klaas-Jan Huntelaar wieder von Beginn an auf. Der „Hunter“ hatte sich beim 0:2 gegen Bayern München eine leichte Gehirnerschütterung zugezogen und saß in Nizza nur auf der Reservebank. Mittelfeld-Antreiber Leon Goretzka wurde rechtzeitig zum Berlin-Spiel fit. Der Silbermedaillen-Gewinner aus Brasilien hatte sich in Nizza eine Wunde über dem Knie zugezogen, musste daraufhin im Training etwas kürzer treten.