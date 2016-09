Was war das denn bitte für ein geiles Fußballspiel?

Ein verschossener Elfmeter, zweimal Latte, einmal Pfosten, rassige Zweikämpfe und durchgehend Vollgas. 800 Zuschauer haben am Sonntagvormittag auf der Anlage in Ückendorf ein Derby gesehen, das alles geboten hat, was diesen Sport so faszinierend macht.

Mit 2:1 (2:1) schickten die Königsblauen den BVB zurück in die Nachbarstadt. In der Tabelle ging es für Schalke dennoch auf Platz zwei runter - weil Leverkusen sein Spiel 4:0 gewinnen konnte und das bessere Torverhältnis vorweisen kann. „Für ein Jugendspiel war das schon der Hammer. Da brauchst du auch als Trainer ein paar Tage, um wieder runter zu kommen“, musste auch Schalkes Trainer Norbert Elgert nach dem letztlich verdienten Dreier im Aufeinandertreffen der beiden vermutlich besten Jugendmannschaften Deutschlands erst einmal tief durchatmen. “So ein Hin und Her erlebst du nicht oft. Und in einem Derby schon gar nicht“, meinte der S04-Coach.

Vor allem in den ersten 45 Minuten spielte sein junges und neuformiertes Team schon nahe an der Perfektion. Die beiden Treffer des im ersten Durchgang zusammen mit Weston Mc Kennie überragenden Benjamin Goller in der 5. und 44. Minute waren nur unzulänglicher Ausdruck königsblauer Überlegenheit. “S04 hat eine brutale Qualität. Da musst du voll auf der Höhe sein. Wir haben Schalke nicht verteidigt bekommen“, schnalzte auch BVB-Trainer Hannes Wolf ob der Leistung der Knappen mit der Zunge. Beim zwischenzeitlichen 1:1 (27.) zeigte Dortmunds Etienne Amenyido seine ganze individuelle Klasse.

Es änderte aber nichts am Spielgeschehen. „Das war eine super erste Halbzeit von uns. Wir mussten mit drei bis fünf Tore führen“, stimmte Elgert zu. In der zweiten Hälfte konnte der BVB die Partie offener gestalten und hatte dreimal Pech, als das Aluminium einem weiteren BVB-Treffer im Wege stand. „In der Summe hat Schalke 04 aber verdient gewonnen“, zeigte sich Wolf als fairer Verlierer. „Auch wenn wir dann viel Pech hatten: Um in Schalke etwas holen zu können, hätten wir voll auf der Höhe sein müssen. Das konnten wir nach der schweren Knieverletzung von Dario Scuderi am Mittwoch und den Abstellungen von Christian Pulisic und Felix Passlack zu den Profis nicht sein. Deshalb mache ich meiner Mannschaft auch gar keinen Vorwurf.“

S04-Trainer Elgert dagegen tritt nach dem Sieg in der ihm ganz eigenen Art auf die Euphoriebremse: „Die Entwicklung meiner Mannschaft ist erfreulich. Wir haben uns kontinuierlich gesteigert“, holte Elgert aus. Aber: „Bei vielen Spielern fehlt mir noch die Intensität und die Mentalität. In den Grundtugenden müssen die meisten noch wahnsinnig viel zulegen, um eine kleine Chance zu haben, bei uns durchzukommen. Die Trauben hängen bei uns nicht niedrig.“ Das war aber wohl eher als Warnung an die eigene Mannschaft gerichtet, den Derbysieg und die eigene Leistung richtig einzuordnen. Denn über welch herausragende individuelle Qualität sein Team in dieser Saison verfügt, hatte am Sonntag nicht nur Wolf gesehen.