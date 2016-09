Die U23 von Borussia Dortmund spielt eine starke Saison in der Regionalliga West. Trainer Daniel Farke ist mit der Entwicklung seiner Mannschaft sehr zufrieden.

"18 Punkte aus acht Spielen und dazu die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, das ist außergewöhnlich gut. Dazu kann ich den Jungs nur ein riesen Kompliment machen", zeigte sich BVB-Trainer Daniel Farke nach dem 1:1-Unentschieden bei Viktoria Köln sichtlich zufrieden. Der Saisonstart ist den jungen Dortmundern definitiv geglückt, doch vielmehr als die Punkte und der aktuell zweite Platz in der Tabelle wiegt die Entwicklung der Mannschaft.

Technisch auf sehr hohem Niveau, taktisch gut geschult und ehrgeizig sind die Schwarz-Gelben, die perfekte Mischung für den Erfolg. "Für Punkte, Platzierungen und Pokale ist unsere Erste Mannschaft verantwortlich. Wir haben als U23 andere Ziele. Zum einen wollen wir die Jungs an den Bundesliga-Kader heranführen und das funktioniert auch schon sehr gut, denn viele sind oft im Training unter Thomas Tuchel dabei. Zum anderen wollen wir den Spielern auch unseren Fußball implementieren, für den Borussia Dortmund steht. Das heißt, dass wir natürlich so viele Spiele gewinnen und so weit oben stehen wollen wie möglich und das wollen wir eben mit einer guten Art Fußball zu spielen erreichen. Das gelingt uns im Moment ganz gut und deshalb sind wir mehr als zufrieden", erklärt Farke.

Die Entwicklung der Mannschaft, aber auch die der Einzelspieler, macht den Coach derzeit glücklich, doch Luft nach oben gebe es immer noch: "Wir haben bislang nach acht Spielen nur drei Gegentore bekommen, das ist unfassbar gut. Aber die Effizienz ist noch ausbaufähig, da können wir uns noch verbessern."Dreimal spielten die Schwarz-Gelben schon unentschieden, vor allem in Köln wäre mit etwas mehr Glück und Präzision im Abschluss durchaus mehr drin gewesen. Dennoch zeigten die Dortmunder auch bei der erfahrenen Mannschaft der Viktoria eine starke und dominante Leistung, daher war Daniel Farke überhaupt nicht verärgert. "Meine Mannschaft hat ein grandioses Spiel abgeliefert. Man kann sich als Fußballlehrer keine Ergebnisse malen, aber wir haben gezeigt, dass wir ganz oben mitspielen können. Ich bin sehr glücklich."

Es läuft also alles nach Plan bei der Borussia. Die Entwicklung schreitet fort und auch die Ergebnisse stimmen. Auch nach dem achten Spieltag sind die Dortmunder in der Liga ungeschlagen, "daher gibt es nicht so schrecklich viel zu meckern", schmunzelt Farke.