Für die Reserve des FC Schalke 04 geht es in der Regionalliga West gegen den Wuppertaler SV.

Und dort ist Trainer Jürgen Luginger samt Team, nach der 0:5-Klatsche gegen den Bonner SC, auf Wiedergutmachung aus. Mit zu der Rehabilitation beitragen soll auch S04-Profi Sidney Sam.

Der 28-Jährige läuft in Wuppertal für die Reserve der Königsblauen auf. Bereits in der vergangenen Spielzeit musste Sam dreimal in der zweiten Mannschaft aushelfen. In dieser Saison ist es der erste Einsatz für den ehemaligen deutschen Nationalspieler.

Verfolgen Sie die Partie in unserem Liveticker: live.reviersport.de/000/083/95-rs.html