Nach der Niederlage gegen Sodingen sammelte der VfB unter der Woche Selbstvertrauen im Kreispokal (5:2 gegen DJK Wattenscheid).

„Ich habe viele gute Ansätze gesehen“, war Trainer Sascha Wolf zufrieden. Im Pokal kam Dominik Winschewski ebenso wie Alex Christen in der Viererkette zum Einsatz - eine mögliche Variante auch für die Partie beim SC Obersprockhövel (Sonntag, 15 Uhr).

Für den Ex-Profi liegt der Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg allerdings weniger am Personal als an drei Tugenden: Kampf, Leidenschaft und Wille. „Wenn wir diese drei Tugenden auf dem Platz mit Leben ausfüllen, werden wir auch wieder Spiele gewinnen. Auch schon in Obersprockhövel.“