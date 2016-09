Der FC Viktoria Köln empfängt am Samstag (14 Uhr) Borussia Dortmund II zum Spitzenspiel in der Regionalliga West.

Bislang sind die Dortmunder ungeschlagen. "Das sagt doch alles über ihre Stärke aus", sagt Stefan Küsters.

Der Sportliche Leiter der Kölner erwartet ein heiß umkämpftes Spitzenspiel, in dem am Ende nur Kleinigkeiten entscheiden werden. Küsters: "Wir wollen die drei Punkte hier behalten. Klar ist aber auch, dass Dortmund gewinnen will. Ich denke, dass es ein enges Match wird. Ich hoffe, dass die Zuschauer uns zahlreich und kräftig unterstützen, so dass am Ende alle Viktorianer etwas zu Feiern haben."