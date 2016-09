Die SG Wattenscheid 09 reist am Samstag (14 Uhr) zur TSG Sprockhövel.

Dass das Spiel am Baumhof statt im TSG-Ausweichstadion - Hagener Ischelandstadion - ausgetragen wird, stößt bei Farat Toku für wenig Begeisterung. Im RS-Interview erklärt der 09-Trainer, warum er lieber in Hagen gespielt hätte.

Farat Toku, wie bereiten Sie Ihre Mannschaft nach der 5:0-Gala gegen Rot-Weiß Oberhausen auf das Schlusslicht TSG Sprockhövel vor?

Natürlich ist das nicht ganz so einfach. Ich kann den Jungs viel erzählen und sie vor dem Gegner warnen, doch was bei den Spielern im Endeffekt wirklich im Kopf vorgeht, weiß ich nicht. Ich hoffe nur, dass jeder meine Worte verinnerlicht und weiß, dass das in Sprockhövel eine harte Nummer wird. Die haben schon gegen Rödinghausen und Verl gepunktet.

Und das alles auf ihrem Kunstrasenplatz am Baumhof...

Ja, deshalb wollte die TSG gegen uns auch unbedingt daheim spielen. Ich hätte lieber auf Naturrasen in Hagen gespielt. Ich finde, dass das mit dem Kunstrasen in der Regionalliga auch nicht sein muss. Aber darauf habe ich leider keinen Einfluss. Klar ist aber, dass Sprockhövel auf Kunstrasen viel besser spielt. Das ist ein völlig anderes Spiel als auf einem Naturrasen. Aber wir haben die Woche auch auf Kunstrasen trainiert und sind vorbereitet.

Mit einem Sieg könnten Sie weiter nach oben klettern. Gilt überhaupt noch das Ziel Klassenerhalt?

Natürlich! Wir haben kein anderes Ziel. Wir haben einen großen Umbruch vollzogen und können uns nur freuen, dass sich die Mannschaft so schnell gefunden hat. Jeden Punkt, den wir holen, ist nur für den Klassenerhalt. Daran wird sich nichts ändern.