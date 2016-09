Tolle Geste der BVB-Profis! Marcel Schmelzer und Co. wünschen via Twitter-Video ihrem Kollegen Dario Scuderi gute Besserung.

Es sind Bilder, bei denen einem schon vom bloßen Zusehen der Schmerz durch den Körper fährt: Dortmunds A-Jugend-Spieler Dario Scuderi hatte sich beim Uefa-Youth-League-Spiel gegen Legia Warschau (Endstand: 2:0 für den BVB) so unglücklich verletzt, dass sich der 18-Jährige das linke Knie auskugelte. Das betroffene Knie musste schließlich unter großen Schmerzen noch auf dem Feld wieder eingerenkt werden.

Mario Götze: "Ich weiß, dass du wiederkommen wirst!"

Eine Verletzung, die nicht nur körperlich schmerzt, sondern ein junges Talent freilich auch psychisch belastet: Nun haben sich etliche Profis von Borussia Dortmund für eine Videobotschaft zusammengefunden, um dem schwer verletzten Youngster für den Genesungsweg Mut zu machen. Der BVB veröffentlichte am Freitag über seine Seiten auf Twitter und Facebook ein knapp einminütiges Video, in dem etliche Dortmunder Spieler hintereinander persönliche Worte an Scuderi richten. So formuliert Marcel Schmelzer, der am Mittwoch im Champions-League-Spiel seiner Mannschaft gegen Legia Warschau das Team als Kapitän anführte, tröstend: "Ich wünsche dir eine gute und schnelle Besserung - auch, dass die OP gut verläuft. Lass dich nicht unterkriegen!"

Scuderi-Schock lässt Derby beim BVB in Hintergrund rücken

Der Sieg bei Legia Warschau rückt in den Hintergrund. Auch das A-Jugend-Revierderby gegen Schalke ist für die U19 vom BVB momentan noch kein Thema. Ebenso sendet der Dortmunder Defensivspieler Lukasz Piszczek Grußworte an den verletzten Jungspieler: "Gute Besserung, du kommst stärker zurück!" Mario Götze, der in seiner Vergangenheit selbst längere Verletzungszeiten überwinden musste, munterte Dario Scuderi genauso auf: "Dario, bleib stark, bleib tapfer. Ich weiß, dass du wiederkommen wirst!" Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang und weitere BVB-Spieler sind in dem tröstenden Zusammenschnitt ebenfalls zu sehen.

Eine schöne Geste der Dortmunder Profis für den U19-Spieler, die auch in den sozialen Netzwerken dementsprechend eine große Beachtung findet. Das Video macht derzeit im Netz die Runde. So heißt es von Seiten einiger BVB-Anhänger: "Toll Jungs, dass ihr ihm so gute Besserung wünscht. Ich schließe mich den guten Wünschen an!", "Starke Aktion vom Verein!" oder "Ich hab das Spiel im TV gesehen. Und ich habe das schlimmste befürchtet. Hey, Kopf hoch - das wird wieder!"

Wie lange Dario Scuderi durch seine schwere Verletzung ausfallen wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt völlig offen. Die Überleitung zum sportlichen Geschehen fällt den Beteiligten beim BVB logischerweise nicht leicht . Für die U19 der Dortmunder geht es nach dem Schreck von Warschau in der A-Junioren Bundesliga West schon am kommenden Sonntag (18. September) gegen den FC Schalke 04 (Anstoß: 11 Uhr) zum Revierderby.