In Bielefeld sind Bochums A-Junioren am Sonntag (11 Uhr) der klare Favorit, das Tabellenschlusslicht ist noch ohne Punkte.

Gerade das macht den Außenseiter gefährlich, findet VfL-Trainer Jan Siewert: „Wir sollten die Arminia nicht unterschätzen. Sie werden alles tun, um den Fehlstart wieder gutzumachen.“

Fünf Pleiten setzte es für Bielefeld, zuletzt ein 0:5 in Dortmund. Zu Hause im Böllhoff-Stadion aber hielten es die Ostwestfalen immer knapp. Gegen Düsseldorf (0:1) und Mönchengladbach (1:2) machte nur ein Tor den Unterschied aus. Da ist beim VfL eine gute Chancenverwertung gefragt. Das klappte in der vergangenen Woche ganz gut, beim 4:1 gegen Wuppertal.

Siewert, dessen Team durch den Sieg auf Platz vier geklettert ist, erwartet ein ähnliches Spiel: „Ich denke, wir werden sogar noch weniger Räume haben. Wir müssen das Tempo hoch halten und die Lücken finden.“ Allerdings wird der Trainer rotieren müssen: Hayk Gkaloustian, Leonce Kouadio, Alessandro Ziege und Tim Kaminski fallen aus. „Wir werden das auffangen, alle im Kader geben Gas“, sagt Siewert.

Bochums B-Junioren wollen nach der spielfreien Woche in der Liga wieder angreifen. Zwei Siege und zwei Niederlagen – gegen Schalke und den BVB – stehen bislang zu Buche. Am Sonntag treten die VfL-Talente bei Viktoria Köln an.

Lediglich einen Punkt haben die Kölner bislang gesammelt, zum Auftakt gegen Borussia Mönchengladbach. Ansonsten setzte es klare Niederlagen, bis auf das Derby gegen den FC: Beim 2:3 hielt es die Viktoria bis zum Schluss spannend.

„Für mich ist das ein Gegner, der ansehnlichen Fußball spielt und trotzdem defensiv kompakt steht. Das wir ein schwieriges Spiel“, meint Trainer Dimitrios Grammozis. Mut machen die bisherigen Auftritte in der Ferne: Zum Auftaktsieg beim FC Gladbach hielt die Talentwerk-Elf bisher zum einzigen Mal die Null, beim 3:2 in Bielefeld blieb der Kasten 60 Minuten sauber.