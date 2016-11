Das Jahr 2016 ist schon fast wieder um, bedeutet auch, es ist Zeit für einen Adventskalender.

Auch in diesem Jahr heißt es im Hause der FUNKE-Gruppe: Jeden Tag wird ein neues Türchen geöffnet, jeden Tag warten neue Preise auf unsere User. Wir wünschen in diesem Sinne eine besinnliche Weihnachtszeit und viel Glück bei der Teilnahme an den einzelnen Tagen.

Hier geht es zum Adventskalender.